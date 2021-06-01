Мировые цены на нефть установили рекорд

Фьючерсы на американскую нефть достигли самого высокого уровня с октября 2018 года после того, как ОПЕК+ выступила с прогнозом о более напряженной ситуации на мировом рынке, пишет Bloobmberg.

Стоимость WTI выросла на 3 процента с закрытия торгов в пятницу до уровня в 68,31 доллара за баррель. Brent достигала 70 долларов за баррель — таких цен не фиксировалось с 2019 года.

В прогнозе ОПЕК+ говорится, что накопленных за пандемию избытков нефти практически не осталось, и ко второй половине года запасы начнут стремительно сокращаться. Предполагается, что на предстоящей встрече организации будет согласовано запланированное повышение объемов добычи нефти в июле.

ОПЕК+ считает, что восстановление американской и европейской экономики приведет к потреблению дополнительных запасов нефти, несмотря на возможный рост поставок из Ирана в случае возрождения ядерной сделки, предполагающей снятие санкций США. «Рост спроса достаточно стабилен, дисциплина у ОПЕК+ хорошая, запасы снижаются. Если рынок не затмит иранская тень, то цены могут добраться до уровня в 75-80 долларов к середине третьего квартала», — сказал глава консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки (Fereidun Fesharaki).

В отношении Ирана сейчас действуют санкции США, которые запрещают экспорт нефти. Однако 31 мая там заявили, что могут резко увеличить добычу до 6,5 миллиона баррелей в день: это в два раза больше нынешнего уровня. Тегеран уверен, что сможет найти покупателей на дополнительные поставки.

Если же Вашингтон смягчит санкции, то Иран сможет также нарастить экспорт, что и остается фактором риска для роста цен. Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов считает, что в среднем стоимость нефти в 2021 году будет достигать 55-60 долларов за баррель.