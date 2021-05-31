Иран собрался резко увеличить добычу нефти

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Тегеран может резко увеличить добычу нефти до 6,5 миллиона баррелей в день. Это в два раза больше, чем нынешний показатель, пишет Bloomberg.

Увеличение добычи сырья «повысит безопасность и политическую мощь страны», отметил он. Нарастить производство нужно как можно скорее, добавил Зангане. В настоящее время Иран добывает около 2,5 миллиона баррелей нефти.

Министр считает, что стране будет несложно найти покупателей на баррели, которые она собралась добавить на рынок. Иран уже увеличил экспорт в этом году. Основным покупателем был Китай, а индийские нефтеперерабатывающие компании заявили, что будут импортировать иранскую нефть после снятия санкций.

Ранее Минэнерго США отчиталось о втором за последние полгода случае импорта иранской нефти, до этого с 1991 года поставки не велись. В марте объем импорта составил 1,03 миллиона баррелей.

Goldman Sachs в мае спрогнозировал взлет цен на нефть марки Brent до 80 долларов за баррель в четвертом квартале этого года. Возможное снятие санкций с Ирана значительно на котировки не повлияет, отмечают аналитики.

США ввели повторные санкции в отношении Ирана в конце 2018 года, спустя несколько месяцев после того, как страна вышла из договоренностей в рамках «иранской шестерки», в которой также принимали участие Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.

В отношении Тегерана действуют, в частности, запрет на экспорт нефти и совершение операций с госдолгом США. Тем не менее Иран остается четвертым по объемам добычи членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).