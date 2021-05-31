Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов спрогнозировал цены на нефть в 2021 году в беседе с РИА Новости.

По его словам, средняя цена на нефть составит 55-60 долларов за баррель. «Определяющим для цен остается соглашение ОПЕК+», — сказал экономист. Он добавил, что восстановление мирового спроса в результате улучшения эпидемической ситуации в мире в ближайшие месяцы будет опережать темпы роста предложения.

При этом фактором риска для рынка нефти остаются переговоры США и Ирана. Сухов отметил, что в случае снятия или смягчения санкций Иран может увеличить экспорт сырой нефти до двух миллионов баррелей в день во второй половине текущего года, что потребует более длительного сохранения ограничений на добычу ОПЕК+.

9 апреля стало известно, что основным прогнозом по добыче нефти в России в период до 2035 года является ее неизбежный спад, так что к уровню 2019 года в 561 миллион тонн не удастся вернуться никогда. Об этом говорилось в проекте генеральной схемы нефтяной отрасли, подготовленном Минэнерго, с которым ознакомился «Коммерсантъ».