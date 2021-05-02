В России снизилась добыча нефти

В России за минувший апрель снизилась добыча газового конденсата и нефти. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), передает в воскресенье, 2 мая, ТАСС.

Так, объем добычи уменьшился на 7,8 процента, что составляет до 42,8 миллиона тонн. При этом с начала года добыча снизилась на 10,1 процента, до 167,94 миллиона тонн.

Отмечается, что Россия сократила добычу нефти по сделке ОПЕК+, чтобы рынок стабилизировался. При этом в феврале–апреле страна получила возможность нарастить добычу на 130 тысяч баррелей в сутки в месяц.

9 апреля стало известно, что основным прогнозом по добыче нефти в России в период до 2035 года является ее неизбежный спад, так что к уровню 2019 года в 561 миллион тонн не удастся вернуться никогда. Об этом говорилось в проекте генеральной схемы нефтяной отрасли, подготовленном Минэнерго, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

До этого сообщалось, что сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ оказалось выигрышной стратегией для России. Благодаря этому соглашению добывающие компании и бюджет смогли увеличить свои доходы на 30-40 миллиардов долларов.