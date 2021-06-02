Власти России решили закупать еду на всякий случай

В следующем году Минсельхоз решил возобновить закупки зерна в интервенционный фонд, чтобы нарастить его запасы до трех миллионов тонн, то есть двух-трех месячных потребностей переработчиков. Закупки, согласно предварительным планам, продлятся два года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на чиновников ведомства.

Обсуждается и возможность расширения интервенций на сахар, чтобы создать госфонд объемом 500 тысяч тонн, и подсолнечное масло. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил подумать о закупках на всякий случай и других продуктов питания.

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В прошлый раз закупочные интервенции на зерно применяли в 2016 году, а потом Минсельхоз только продавал зерно. В настоящее время объем запасов оценивается в 200 тысяч тонн. В 2018 году ведомство предпочло субсидировать перевозку зерна за границу, объяснив такое решение большей экономической эффективностью.

Дело в том, что хранение зерна обходится достаточно дорого — 900 рублей в год за тонну без учета стоимости страховки. Таким образом, на хранение будущих запасов будет уходить порядка двух миллиардов рублей в год.

Как заметила замглавы Минсельхоза Оксана Лут, ранее интервенции проводили для того, чтобы поддержать рентабельность производителей, но в нынешних условиях «государство должно работать как "коммерс"».

Эксперты указывают, что такая мера вводится на случай резкого роста цен на мировых рынках, когда могут не сработать даже высокие пошлины. Однако в 2008-2009 годах интервенции привели к противоположному результату. Были закуплены восемь миллионов тонн зерна, но цены упали, и продать их без убытка государство не смогло.