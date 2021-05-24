Власти признали невозможность успокоить россиян сдерживанием цен на продукты

Российские власти признали, что ограничение цен на продукты — временная мера, за счет которой невозможно обеспечить спокойствие граждан. Об этом сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.
«Ограничение административное цен на ряд социально значимых продуктов — это только временное решение, но это не то, что может обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе», — сказала она.
Ранее в мае президент России Владимир Путин объявил об обострении ситуации с ценами на социально значимые продукты. По его словам, это происходит «на фоне нестабильной мировой конъюнктуры». В правительстве уверены, что одной из причин роста цен стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.
Правительство начало регулировать цены на некоторые категории товаров с декабря прошлого года, после того как на инфляцию обратил внимание президент страны. Предполагалось, что механизм сдерживания цен проработает до конца марта, но в отношении сахара его продлили до 1 июня, а в отношении подсолнечного масла — до 1 октября.
Торгово-промышленная палата (ТПП) посчитала, что такой механизм регулирования создает угрозы для развития страны. Вместо регулирования в ТПП предложили иные варианты социальной поддержки населения, в том числе раздачу денег и поддержку производителей.