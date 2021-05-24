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В России предложили отменить госрегулирование цен и раздавать деньги

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила отказаться от практики государственного регулирования цен на продукты питания, поскольку этот механизм, как показывает практика, создает угрозы для развития страны. Об этом говорится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, передает ТАСС.

Документ направлен председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину. В нем законодателей просят рассмотреть иные варианты социальной поддержки населения, в том числе раздачу денег и поддержку производителей.

В ТПП полагают целесообразным ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных, семей с детьми, у которых доходы ниже прожиточного минимума. Получатели такой помощи смогут потратить ее на покупку товаров из потребительской корзины в торговых сетях.

Производителям можно помочь через контроль закупочных цен на горюче-смазочные материалы, льготное кредитование и страхование урожая. Такого рода решения, подчеркнули в организации, исключат риски нынешней практики.

Административное сдерживание может дать временные результаты, однако, напомнили в ТПП, в конечном итоге оно приводит либо к стагнации потребительского рынка, либо к дефициту отдельных категорий продовольственных товаров. Все это сдерживает развитие производства и прямо бьет по благосостоянию людей.

Правительство начало регулировать цены на некоторые категории товаров с декабря прошлого года, после того как на инфляцию обратил внимание президент страны Владимир Путин. Предполагалось, что механизм сдерживания цен проработает до конца марта, но позже в отношении сахара его продлили до 1 июня, а в отношении подсолнечного масла — до 1 октября.

В ходе отчета в Госдуме глава правительства Михаил Мишустин прямо обвинил в росте цен жадных производителей и торговые сети, указав, что те пытаются нажиться на россиянах. Он пообещал принять административные меры против таких участников рынка.

Позже вице-премьер России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил бороться с низкими зарплатами россиян повышением налогов для производителей, которые не индексируют доходы своих работников.

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