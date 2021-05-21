Путин объявил об обострении ситуации с ценами на продукты

Президент России Владимир Путин объявил об обострении ситуации с ценами на социально значимые продукты. По его словам, это происходит на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», — констатировал президент.

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Ранее в мае премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Он уточнил, что в настоящее время многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Это привело к росту цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары.

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