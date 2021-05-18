В России захотели изменить метод подсчета инфляции

В России захотели включить расходы на содержание жилой недвижимости в расчет индекса потребительских цен (ИЦП), который является одним из основных инструментов измерения инфляции. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на близкие к правительству источники.

Траты на жилье будут учитываться при подсчете не напрямую, а в виде вмененной ренты — стоимости услуг на содержание недвижимости владельцами. Таким образом непосредственно цена на недвижимость не будет влиять на показатель, подсчитываться будут расходы на ремонт жилья или страховку. В Росстате также подтвердили, что в ближайшее время собираются изучить вопрос об использовании данного механизма для расчета инфляции.

На данный момент индекс потребительских цен рассчитывается на основе стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков. В него также включают затраты на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее эксперты рассказали, что ждать падения цен на квартиры в России не стоит. По их мнению, удешевление жилья невозможно: его стоимость будет стабильно увеличиваться, так как в стране слишком мало квадратных метров.