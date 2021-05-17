Ценам на продукты и технику спрогнозировали бешеный скачок

После года глобального роста спроса на продукты и технику в пандемию производители опасаются нового дефицита с сырьем и усиленно пополняют свои запасы. Кризис системы поставок приводит к глобальным сбоям в мировой экономике и провоцирует бешеный скачок цен, пишет Bloomberg.

Дефицит сырья из-за раздутого спроса на автомобили, бытовые товары некоторые продукты могут достигнуть самого высокого уровня за последнее время и способствовать инфляции. Производители закупают материалы впрок, чтобы подстраховаться от новых проблем с поставками.

«В мире наблюдается нехватка меди, железной руды, есть дефицит кофе, пшеницы, полупроводников, пластика и картона для упаковки. Клиенты скупают все, что могут, потому что реагируют на высокий спрос. Они думают, что ажиотаж продлится до следующего года», — сказал председатель и главный исполнительный директор американского производителя двигателей и генераторов Cummins Том Линебарджер.

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Индекс мировых цен на продовольствие, установленный Организацией Объединенных Наций (ООН), в апреле достиг максимума за семь лет. Цены на продуктовые товары продемонстрировали самый продолжительный рост за десятилетие — 11 месяцев подряд.

Кризис на рынке производителей спровоцирован также последствиями аварии на Суэцком канале, засухой, массовой вспышкой COVID-19 в Индии, которая заблокировала доступ к ее портам.

Калифорнийский производитель энергетических напитков Monster Beverage пожаловался на дефицит алюминиевых банок. Лондонская упаковочная компания DS Smith Plc рассказала, что спрос на упаковку товаров в пандемию вырос в семь раз. Затраты на доставку переработанного волокна, которое она использует для производства тары, при этом удвоились до 200 евро (243 доллара) за тонну.

«Это значительные затраты для компании, так как мы покупаем от 4 до 5 миллионов тонн волокна в год», — пояснил главный исполнительный директор компании Майлз Робертс.

В конце апреля Тим Кук объявил о возможном дефицитетехники Apple в 2021 году из-за мировой нехватки полупроводников. Производитель электронных гаджетов MOMAX Technology отложил выпуск нового продукта из-за проблем с поставками чипов. А по мнению главы компании International Business Machines (IBM), цены на электронику и автомобили будут стремительно расти как минимум до 2023 года.