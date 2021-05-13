России предсказали нехватку денег

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Артем Дешко предсказал серьезный дефицит ликвидности в российской экономике в текущем году. Нехватку денег на фоне восстановления экономики обеспечат несколько причин, пишут «Ведомости».

По его мнению, в прошлом году денежное предложение сохранялось за счет запасов банков и кредитной активности, однако в 2021-м повторить такой маневр вряд ли удастся. Эксперт указал, что денежная база за 2020 год выросла на 9,8 процента, в то время как в США этот показатель составляет 52 процента, а в еврозоне — 56 процентов.

Другой причиной станет отмена льгот для банков в части учета качества долга, свертывание программ льготного кредитования и реструктуризации долгов. По словам экономиста, чтобы избежать проблем, Центробанку придется заметно увеличить объемы рефинансирования коммерческих банков.

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Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв в целом согласился с опасениями. Он отметил, что следует сохранить определенную мягкость в денежно-кредитной политике, которая заметно ужесточилась в последнее время. Также Широв подчеркнул, что на сокращение ликвидности оказывает влияние рост инфляции.

Замдиректора Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов, напротив, не видит, откуда может взяться острый дефицит средств в банковской системе. По его мнению, структурный профицит составляет два триллиона рублей, а на случай проблем у банков у регулятора уже готовы соответствующие инструменты.

В свою очередь, руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая отметила, что добавить ликвидности банкам смогут граждане, которые из-за роста ставок начнут возвращать на рублевые депозиты наличные средства.