Российские банки приготовились повысить ставки по вкладам

Российские банки приготовились рассмотреть повышение ставок по сберегательным продуктам на фоне решения Центробанка. Об этом сообщает ТАСС.

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Регулятор впервые с 2014 года повысил ключевую ставку до пяти процентов годовых. По данным Центробанка, подобное решение поспособствует увеличению привлекательности банковских депозитов для населения. Информацию о намерении пересмотреть ставки подтвердили в Альфа-банке, Россельхозбанке и Почта Банке. Они призвали клиентов обратить внимание на возможные изменения. «Мы не исключаем пересмотра ставок по депозитам и кредитным продуктам вслед за действиями регулятора. Мы рекомендуем клиентам пользоваться моментом прямо сейчас», — отметил заместитель председателя правления Альфа-банка Майкл Тач.

Однако некоторые банки пока не приняли окончательное решение по поводу повышения ставок по вкладам. В ВТБ и банке «Открытие» заявили, что занимаются анализом ситуации и примут окончательное решение «на основе широкого спектра факторов, в том числе рыночной конъюнктуры, динамики ключевой ставки ЦБ РФ и прогноза регулятора».

Центробанк заявил о повышении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта 23 апреля 2021 года. Регулятор объяснил подобное решение повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также устойчивым восстановлением спроса и смещением баланса рисков в сторону проинфляционных.