Российских пенсионеров захотели освободить от налогов по вкладам

Группа депутатов Госдумы захотела освободить неработающих пенсионеров в России освободить от уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов. Соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, депутата Михаила Щапова.

Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Разработчики законопроекта обратили внимание, что с 1 января 2021 года россияне должны платить НДФЛ с процентов от банковских вкладов размером свыше одного миллиона рублей. Однако, считают они, при принятии этого закона не были учтены интересы социально незащищенных групп населения, в частности, неработающих пенсионеров. По этой причине они предлагают освободить эту группу граждан от таких платежей.

При этом авторы законопроекта подчеркивают, что данная льгота «может быть использована не только в благих целях», поэтому вводят ограничение по размеру вклада на одного пенсионера. В пресс-службе одного из авторов документа отмечают, что необлагаемый налогом доход не может превышать 12 прожиточных минимумов пенсионера в год, что при текущей ставке рефинансирования Центробанка примерно соответствует доходам от вклада менее трех миллионов рублей.

Как считает Михаил Щапов, если поправки в закон внести прямо сейчас, то пенсионеры не успеют «лишиться денег», поскольку налог будет рассчитываться только по результатам 2021 года.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила замедлить повышение пенсионного возраст до трех месяцев за один календарный год. Организация также призывает проиндексировать пенсии работающим пенсионерам и поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 41 тысячи рублей.