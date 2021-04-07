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В Госдуму внесут законопроект об отмене пенсионной реформы

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Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Партия «Справедливая Россия» собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин. Об этом заявил глава фракции партии Сергей Миронов, сообщается на сайте организации.

Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста пролоббировало правительство Дмитрия Медведева, ушедшее в отставку более года назад. В продвижении инициативы он обвинил депутатов «Единой России», которым удалось «протащить эту антинародную реформу», не приняв во внимание мнение экспертов и протесты.

По словам Миронова, для целого поколения граждан изменения стали трагедией, возможно, у многих дожить до пенсии не получится. Политик напомнил, что авторы законопроекта хотели сэкономить средства Пенсионного фонда России (ПФР). Но уже понятно, что идея не сработала. Дефицит сохраняется, и пенсии все также платят из федерального бюджета.

Из-за этого партия предложила ликвидировать ПФР. Миронов назвал его «крайне неэффективным посредником между людьми и бюджетом страны», который тратит средства пенсионеров на заработную плату сотрудникам, содержание офисов, IT-инфраструктуру. Политик призвал вернуться в советское время и платить пенсии напрямую из бюджета.

В последние недели Миронов выдвинул сразу несколько революционных инициатив. Например, он требовал списать долги россиян по микрокредитам, для чего, по его мнению, следует забрать долг у Бангладеш, а также пересмотреть сумму прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда. Первый параметр депутат хочет увеличить до 31 тысячи рублей, а второй — до 50-60 тысяч.

Сергей Миронов в 2001-2011 годах занимал должность председателя Совета Федерации, после чего ушел в Госдуму. На последних выборах «Справедливая Россия» набрала немногим более шести процентов голосов избирателей.

Перед предстоящим осенью голосованием «Справедливая Россия» объединилась с партиями «Патриоты России» Геннадия Семигина и «За правду» Захара Прилепина. Последний вскоре предложил ввести в стране временную диктатуру, убрать анонимность в интернете, оставить только три соцсети — «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтеры», а также три телевизионных канала — «Скрепы», «Армия» и «Сад-огород».

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