Партия «Справедливая Россия» сменила название

Партия «Справедливая Россия» в ходе заседания съезда с партиями «За правду» и «Патриоты России» сменила название. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 января.

Новая объединенная социалистическая партия носит название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». «Короткое название — партия "Справедливая Россия — За правду"» — пояснил на заседании лидер справороссов Сергей Миронов.

На съезде также было принято решение о принятии в новую партию лидеров

«За правду» и «Патриотов России» Захара Прилепина и Геннадия Семигина.

Ранее в понедельник Захар Прилепин заявил о готовности возглавить объединенную партию, если такое предложение поступит. Прилепин также проинформировал, что следующий съезд новой объединенной партии на базе СР может состояться в июне.

Ранее, говоря о целях новой политической силы, Сергей Миронов заявил, что

необходимо занять второе место на выборах в Госдуму восьмого созыва. По словам Миронова, переговоры о слиянии велись с разными партиями на протяжении двух лет.

Партия Захара Прилепина «За правду» была создана в феврале 2020 года. «Патриоты России» образованы в 2005 году на платформе Российской партии труда. Ей руководит Геннадий Семигин. «Справедливая Россия» была зарегистрирована годом позже.