Миронов раскрыл подробности объединения «Справедливой России» с партией Прилепина

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскрыл подробности объединения с «Патриотами России» и партией писателя Захара Прилепина «За правду». Об этом сообщает ТАСС в среду, 20 января.

В частности, новая политическая сила с большой долей вероятности будет называться «Справедливая Россия — за правду» и иметь одного председателя и двух заместителей, уточнил лидер справороссов.

«Безусловно, мы объединяемся в преддверии выборов в Госдуму. Но задача наша намного дальше и намного шире. Помяните мое слово, мы начинаем реальное объединение левого фланга», — отметил Миронов.

Политик также призвал КПРФ И ЛДПР, а также все левые силы объединиться против «политического монополизма».

Об объединении трех партий стало известно в среду утром. По словам Миронова, переговоры о слиянии велись с разными партиями на протяжении двух лет. СМИ в качестве одного из вариантов названия указывали «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Партия Захара Прилепина «За правду» была создана в феврале 2020 года. «Патриоты России» образованы в 2005 году на платформе «Российской партии труда». Ей руководит Геннадий Семигин. «Справедливая Россия» была зарегистрирована годом позже. Учредителями партии выступили партия «Родина», Партия пенсионеров, Партия жизни и Социалистическая партия.