Партия Прилепина захотела присоединить к России ДНР, ЛНР и Южную Осетию

Партия «За правду», созданная писателем Захаром Прилепиным, написала предвыборную программу, в которой, в частности, захотела провести референдум о присоединении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии к России. Программа опубликована на сайте партии.

Представители партии предложили закрепить в Конституции норму, «позволяющую присоединять к России любую территорию, 75 процентов граждан которой проголосовали за вхождение в состав России». Также предлагается «построить полноценное Союзное государство России и Белоруссии» с общими органами власти, общим бюджетом и единым рублем.

В предвыборной программе также предлагается отменить ЕГЭ и увеличить число бюджетных мест в вузах.

Партия «За правду» была создана 1 февраля. Ее председателем стал писатель Захар Прилепин. В съезде сторонников движения приняли участие голливудский актер Стивен Сигал и российский артист Иван Охлобыстин.

5 июля бывший председатель Совета министров ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о таких планах Москвы.

Захар Прилепин — российский писатель, автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Черная обезьяна», а также сборников рассказов и публицистики.

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