Кремль отреагировал на данные о скором присоединении Донбасса к России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о якобы имеющей место возможности скорого вхождения двух самопровозглашенных республик Донбасса (ЛНР и ДНР) в состав России. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 6 июля.

Так он прокомментировал данные в СМИ о присоединении самопровозглашенных республик к России. По его словам, Москва оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь этим регионам.

Песков также отметил, что ситуация в Донбассе по-прежнему существенно не улучшилась.

Накануне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва не рассматривает варианты вхождения Донецкой народной республики (ДНР) и Луганский народной республики (ЛНР) в состав страны. Он напомнил, что российская сторона считает эти территории украинскими.

5 июля бывший председатель Совета министров ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.

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