Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России. Соответствующее заявление он сделал в ходе съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, пишет «Страна.ua».

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — заявил Бородай.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. «Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна», — заявил он, отвечая на вопрос о законе об особом статусе Донбасса, который Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса не привели к прорыву из-за позиции Киева. Он рассказал, что Украина не смогла предоставить четкого и внятного ответа о сроках разработки документа, который позволит внести в Конституцию страны поправки с целью закрепления статуса Донбасса.

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