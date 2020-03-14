Сурков назвал Союз добровольцев Донбасса своей единственной организацией

В Подмосковье прошла экстренная конференция Союза добровольцев Донбасса с участием бывшего помощника президента России Владислава Суркова. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что в числе организаторов встречи также бывший председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай и предприниматель Константин Малофеев. По словам Суркова, это единственная организации, где он числится.

«Меня особо больше никуда не приглашают, поэтому вдвойне приятно что приглашают сюда. Здесь ещё перед входом на руки спиртом брызгали, жалко не наливали, но я все равно успел причаститься немного», — отметил он. Это первое публичное появление Суркова после увольнения.

В декабре 2019-го сообщалось, что на съезде Союза добровольцев Донбасса в Москве Сурков заявил, что позиция команды президента Украины Владимира Зеленского относительно минских соглашений ничем не отличается от позиции команды бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об уходе Суркова с госслужбы стало известно 25 января, однако в администрации президента ссылались на отсутствие соответствующего указа. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Суркова 18 февраля. В Кремле затем выразили уверенность в том, что талант и опыт экс-помощника найдут свое применение и в других сферах.

Сурков был помощником российского президента с 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины. Теперь украинское направление курирует новый замруководителя администрации президента Дмитрий Козак.

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