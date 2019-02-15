Донбасс приготовился к мобилизации

В случае провокаций со стороны Киева в Донбассе в кратчайшие сроки будет мобилизовано добровольческое движение. Об этом заявил бывший председатель Совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, его слова приводит Telegram-канал WarGonzo.

«Если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки», — подчеркнул Бородай в ходе совещания Совета командиров Союза добровольцев Донбасса, отметив, что «в разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно».

Совещание совета проходит в Москве в пятницу, 15 февраля. Помимо Бородая, в нем участвует помощник президента России Владислав Сурков. Как отмечает WarGonzo, главной задачей участников встречи стало обсуждение плана действий в условиях предвыборной президентской кампании на Украине.

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14 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минометный обстрел территории ДНР. Всего за сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня, действующий с 29 декабря 2018 года, более 35 раз, выпустив по территории республики более 450 боеприпасов из минометов, зенитных установок, гранатометов, вооружения БТР и БМП.

В начале февраля стало известно, что на юг Донецкой области была переброшена группа украинских диверсантов, подготовленная инструкторами США и Канады. Также украинское командование направило в район две снайперские пары под руководством майора Барбарича.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться в конце января.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили ВСУ.

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