Киев отреагировал на заявление Суркова о несуществующей Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова о несуществующей Украине, передает Obozrevatel.

«Кто такой Сурков? Бывший помощник Путина. И он может говорить все, что желает необходимым», — сказал глава МИД и добавил, что в России живет много людей с разными мнениями.

Пристайко подчеркнул, что не будет комментировать заявления бывшего помощника российского президента или договариваться с ним, поскольку «Сурков — это прежнее». Украина же ведет переговоры с Россией. «Когда мы услышим позицию Российской Федерации, мы будем ее комментировать», — сказал министр.

Ранее Сурков заявил, что на данный момент Украины не существует, а существует «украинство» — «специфическое расстройство умов» и «доведенное до крайних степеней увлечение этнографией». При этом политик назвал себя укрооптимистом, который верит, что со временем Украина появится, потому что «хохлы — ребята упрямые».

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