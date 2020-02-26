Сурков рассказал о несуществующей Украине и «упрямых хохлах»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Украины на данный момент не существует. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Актуальные комментарии».

«Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией... Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет», — пояснил Сурков.

При этом он признался, что является укрооптимистом и верит, что со временем Украина все-таки появится. «Хохлы — ребята упрямые, они сделают», — заверил он. В то же время пока непонятно, в каких именно границах будет существовать эта Украина, отметил экс-помощник российского лидера.

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По его мнению, взаимодействие России и Украины никогда не было простым, и единственным методом для поддержания его в нормальном состоянии является «принуждение силой к братским отношениям». «Единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении», — подчеркнул Сурков.

Владислав Сурков был помощником российского президента Владимира Путина с 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины. Об уходе Суркова с госслужбы стало известно 25 января, глава государства подписал соответствующий указ 18 февраля.

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