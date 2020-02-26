Сурков раскрыл причину ухода из Кремля

Бывший помощник президента России Владислав Сурков раскрыл причину своего ухода из Кремля. Об этом он рассказал в интервью изданию «Актуальные комментарии».

«Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так», — пояснил он.

По словам экс-помощника главы государства, заявление об отставке он написал по собственной инициативе. «Это была чистая самоволка», — подчеркнул он.

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При этом Сурков добавил, что не жалеет о своем уходе с госслужбы, отметив, что это было уже давно пора сделать. Он пояснил, что не чувствует себя частью существующей системы и не может заниматься чем бы то ни было более пяти лет.

Об уходе Суркова с госслужбы стало известно 25 января, однако в администрации президента (АП) указывали на отсутствие соответствующего указа. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Суркова 18 февраля. При этом в Кремле выразили уверенность, что талант и опыт экс-помощника найдут свое применение и в других сферах.

Владислав Сурков был помощником российского президента с 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины. До этого с 2011 года занимал пост заместителя председателя правительства России, с 2012-го — руководителя аппарата правительства России.

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