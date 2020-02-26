Сурков оценил Зеленского фразой «не лох»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков оценил украинского лидера Владимира Зеленского фразой «не лох». Об этом он рассказал в интервью изданию «Актуальные комментарии».

По его словам, на саммите «нормандской четверки» в Париже, который прошел 9 декабря, Зеленского все приняли за президента. «У него легкость необыкновенная в мыслях», — сказал Сурков.

В беседе с журналистами издания Сурков также отдельно порассуждал на тему Украины. «Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение», — заметил бывший представитель Кремля, не исключив, что «со временем она будет».

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Говоря об отношениях России и Украины Сурков подчеркнул, что они никогда не были простыми.

Фраза «не лох» стала популярной после того, как 26 октября Зеленский прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где должен был состояться отвод украинских войск. Однако разговор с добровольцами не сложился. Президент упрекнул одного из ветеранов в неподобающем отношении. По словам Зеленского, его сочли «лохом и лопухом», внимание которого хотят перевести с темы разведения войск. «Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох какой-то», — сказал украинский лидер.

18 февраля президент Владимир Путин подписал приказ об увольнении Владислава Суркова по собственному желанию.

Об уходе Суркова с госслужбы стало известно 25 января, однако в администрации президента (АП) указывали на отсутствие соответствующего указа. Ранее в феврале Песков сообщил, что украинское направление теперь курирует новый замруководителя АП Дмитрий Козак.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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