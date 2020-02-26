Кремль объяснил свою политику в отношении Украины

Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя действия в отношении Киева. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 февраля.

Комментируя слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о перемене направления в отношении Украины, Песков заметил, что Москва проводит последовательную политику, направленную на содействие выполнению Минских соглашений.

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Об изменившемся контексте российско-украинских отношений Сурков заявил, объясняя свой уход из Кремля.

Ранее об уходе Суркова в связи со сменой курса на украинском направлении заявлял политтехнолог Алексей Чеснаков. Между тем в Кремле это не подтвердили. Дмитрий Песков также отметил, что талант и опыт Суркова могут быть востребованы в разных областях.

На Украине допустили, что после смены куратора по Украине могут смениться и руководители самопровозглашенных республик Донбасса.

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