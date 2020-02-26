Сурков указал на тезисы по поводу его отставки

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, комментируя свой уход из Кремля в интервью для издания «Актуальные комментарии», призвал всех интересующихся этой темой обратиться к статье журналиста «Коммерсанта» Владимира Соловьева, в которой тот излагал возможные причины подобного решения экс-чиновника. Выдержки из нее в среду, 26 февраля, приводит РИА Новости в своем Telegram-канале.

Так, автор статьи утверждал, что Сурков не доверял новым украинским властям и полагал, что договориться с Киевом все равно не удастся, несмотря на то, кто именно стоит у власти в Киеве. В то же время российский лидер Владимир Путин неоднократно проводил телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также встречался с ним в ходе декабрьского саммита «нормандской четверки» в Париже. Кроме того, в Кремле заявляли, что видят разницу в подходах у Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Материалы по теме Помощник Путина Сурков подал в отставку Его называли главным идеологом Кремля. Он ушел из-за смены курса по Украине

Также в своем материале Соловьев указывал, что Сурков с симпатией относился к самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам и считал, что они должны получить широкую автономию от Киева и стать зоной исключительного влияния России. При этом в Кремле не раз говорили о своей приверженности минским соглашениям, а Путин подчеркивал, что «нет ничего, кроме минских соглашений», и работу над разрешением конфликта в Донбассе надо продолжать в «нормандском формате».

Ранее 26 февраля сам Сурков заявил в интервью, что причиной его отставки стало «изменение контекста» в отношениях между Россией и Украиной. По его словам, после появления информации о его готовящемся уходе в ряде СМИ появились не точные в деталях, но «довольно правильные» и «в целом верные» комментарии по этому поводу. «Тогда еще сразу, в январе, Владимир Соловьев описал причины... Соловьев из "Коммерса"», — пояснил бывший помощник главы государства.

Об уходе Суркова с госслужбы стало известно 25 января, однако в администрации президента ссылались на отсутствие соответствующего указа. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Суркова 18 февраля. В Кремле затем выразили уверенность в том, что талант и опыт экс-помощника найдут свое применение и в других сферах.

Владислав Сурков был помощником российского президента с 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины. Теперь украинское направление курирует новый замруководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!