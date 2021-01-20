«Справедливую Россию» объединят с «Патриотами России» и партией Прилепина

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил об объединении партии с «Патриотами России» и партией писателя Захара Прилепина «За правду». Об этом сообщает РИА Новости в среду, 20 января.

Он уточнил, что объединение произойдет в ближайшее время. По его словам, переговоры о слиянии велись с разными партиями на протяжении двух лет.

Как пишет РБК, обновленную партию могут назвать «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Между тем лидер эсеров выступает за сохранение названия «Справедливая Россия», отмечают журналисты издания. Предложенный вариант с наименованиями всех трех партий Миронов находит слишком длинным.

Пресс-секретарь партии «За правду» Елена Кондакова не подтвердила данные о готовящемся объединительном съезде, но сообщила, что запланирована вторая часть конференции по вопросу объединения левопатриотических сил.

Партия Захара Прилепина «За правду» была создана в феврале 2020 года. По словам Прилепина, партию необходимо было создать, потому что его движению «За правду» нужна организация, реализующая вещи, которые касаются конституции, социальной, политической, культурной жизни. В июле в партии заявили о желании провести референдум о присоединении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии к России.

Партия «Патриоты России» была образована в 2005 году на платформе «Российской партии труда». Ей руководит Геннадий Семигин.