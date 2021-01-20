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Названа цель объединенной партии Миронова и Прилепина

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Сергей Миронов
Сергей Миронов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новая партия на базе «Справедливой России», «Патриотов России» и партии писателя Захара Прилепина «За правду» намерена занять второе место на выборах в Госдуму восьмого созыва. Об этом сообщает агентство REGNUM со ссылкой на лидера справороссов Сергея Миронова.

«Иначе не стоит объединяться», — сказал парламентарий.

Об объединении трех партий стало известно ранее 20 января. По словам Миронова, новая политическая сила с большой долей вероятности будет называться «Справедливая Россия — за правду» и иметь одного председателя и двух заместителей.

Миронов также призвал к объединению КПРФ и ЛДПР и все левые силы. Он подчеркнул, что задачи новой структуры «намного дальше и намного шире» предстоящих парламентских выборов.

Партия Захара Прилепина «За правду» была создана в феврале 2020 года. «Патриоты России» образованы в 2005 году на платформе Российской партии труда. Ей руководит Геннадий Семигин. «Справедливая Россия» была зарегистрирована годом позже. Учредителями партии выступили партия «Родина», Партия пенсионеров, Партия жизни и Социалистическая партия.

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