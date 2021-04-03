В Госдуме предложили удвоить пособия на детей в неполных семьях

Глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил удвоить пособие на детей, которые воспитываются в неполных семьях. Соответствующий законопроект направлен в правительство для получения отзыва, передает РИА Новости.

По его мнению, выплата должна быть не меньше двух прожиточных минимумов в регионе, которые в среднем составляют около 10 тысяч рублей. Таким образом, указанные семьи смогут получать по 20 тысяч рублей в месяц.

Депутат напомнил, что в России с 2018 года действует норма, согласно которой семьи с низкими доходами могут получать пособие в размере до одного прожиточного минимума. С прошлого года программу расширили. Теперь пособия выплачивают семьям с доходом менее двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Тем не менее, подчеркнул Миронов, этих мер недостаточно.

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Ранее он предлагал списать долги россиян по микрокредитам с помощью истребования госдолга у Бангладеш. По данным Миронова, страна должна вернуть России 2,42 миллиарда долларов, а задолженность граждан перед микрофинансовыми организациями составляет 172 миллиарда рублей (2,26 миллиарда долларов по текущему курсу).

Кроме того, в последнее время политик требовал пересмотреть сумму прожиточного минимума до 31 тысячи рублей и сделать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) равным 50-60 тысячам рублей.

В конце февраля «Справедливая Россия» перед выборами в Госдуму объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Через две недели Прилепин предложил ввести в стране временную диктатуру, убрать анонимность в интернете, оставить три соцсети — «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтеры» и три телевизионных канала — «Скрепы», «Армия» и «Сад-огород».