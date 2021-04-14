Профсоюзы предложили замедлить повышение пенсионного возраста

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила замедлить повышение пенсионного возраст до трех месяцев за один календарный год. Об этом сообщается на сайте ФНПР.

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Организация также призывает проиндексировать пенсии работающим пенсионерам и поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 41 тысячи рублей. «Именно к нему нужно стремиться не только в целях снижения бедности, но и для обеспечения экономического роста», — заявил глава ФНПР Михаил Шмаков. Он также предложил выплачивать зарплаты всем работникам бюджетной сферы с федерального уровня.

Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия» собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин.

В 2018 году был принят закон, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.