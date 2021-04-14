Профсоюзы предложили замедлить повышение пенсионного возраста

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила замедлить повышение пенсионного возраст до трех месяцев за один календарный год. Об этом сообщается на сайте ФНПР.
Организация также призывает проиндексировать пенсии работающим пенсионерам и поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 41 тысячи рублей. «Именно к нему нужно стремиться не только в целях снижения бедности, но и для обеспечения экономического роста», — заявил глава ФНПР Михаил Шмаков. Он также предложил выплачивать зарплаты всем работникам бюджетной сферы с федерального уровня.
Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия» собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин.
В 2018 году был принят закон, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.