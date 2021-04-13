Пенсионные вклады россиян оказались под угрозой

В России выявили три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) с «потенциальной невозможностью выполнить финансовые обязательства», пишет «Коммерсантъ». Пенсионные вклады россиян могут оказаться под угрозой.

Самый крупный дефицит по итогам 2020 года, в размере 12,5 процента от обязательств (47,9 миллиона рублей), оказался у «АПК-фонда». Он работает только по добровольным пенсионным программам. У «Телеком-союза» зафиксирован дефицит в 10,7 процента от обязательств (2,7 миллиарда рублей), у «Аквилона» — нехватка 0,8 процента от нынешнего капитала (16,3-16,6 миллиона рублей).

Появление дефицита в фонде должно вызвать вопросы у надзорного блока ЦБ, пишет издание. Если он подтвердится, то будет выработан план по восстановлению платежеспособности. Дефицит также является основанием для применения НПФ собственных мер по предупреждению банкротства.

Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия» собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин. Партия также предложила ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), поскольку он «крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны»