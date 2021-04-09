Большинство россиян решили не надеяться на пенсию

Большинство россиян (55 процентов) считают, что взрослые дети обязательно должны помогать своим родителям материально, поскольку надежд на хорошую пенсию нет. Еще 35 процентов полагают, что это нужно делать, если родители находятся в тяжелом материальном положении. Опрос провел портал SuperJob (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Чаще остальных о необходимости финансовой поддержки родителей говорили мужчины (58 процентов против 52 процентов среди женщин), молодые люди до 24 лет (69 процентов) и респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (64 процента). На помощь старшему поколению россияне в среднем тратят 8,5 тысячи рублей в месяц.

Около 22 процентов решили поддерживать родителей финансово на постоянной основе. Еще 36 процентов делают это время от времени. А 18 процентов заявили, что им, наоборот, дают деньги родители. Кроме того, каждый десятый признался, что поддерживает родителей материально крайне редко.

Ранее президент страны Владимир Путин потребовал добиться опережающего роста доходов населения и увеличение инвестиций в регионах из списка «отстающих». Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.