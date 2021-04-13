В России предсказали уменьшение числа пенсионеров

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предсказали скорое уменьшение числа пенсионеров в России. Выдержки из доклада приводит ТАСС.

По мнению экономистов, это может произойти вследствие того, что многие из нынешних пенсионеров не смогут претендовать на выплаты из-за ужесточения требований со стороны государства, в частности, к стажу и размеру индивидуального пенсионного коэффициента.

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«Это создает риски сужения охвата системой обязательного пенсионного страхования (ОПС), поскольку все большее число граждан РФ не сможет претендовать на страховую пенсию по старости», — говорится в докладе.

В документе отмечается, что такое развитие ситуации может усилить социальную напряженность в стране, поскольку у россиян стабильно высокие ожидания относительно обязанности государства предотвращать бедность среди граждан старшего поколения.

Среди других вызовов, с которыми может столкнуться отечественная пенсионная система, — распространенность неформальной занятости, низкий уровень зарплат во многих отраслях. Эти проблемы, по словам авторов, связаны с рынком труда и не могут быть напрямую решены пенсионными реформами.