В России предсказали уменьшение числа пенсионеров

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предсказали скорое уменьшение числа пенсионеров в России. Выдержки из доклада приводит ТАСС.
По мнению экономистов, это может произойти вследствие того, что многие из нынешних пенсионеров не смогут претендовать на выплаты из-за ужесточения требований со стороны государства, в частности, к стажу и размеру индивидуального пенсионного коэффициента.
«Это создает риски сужения охвата системой обязательного пенсионного страхования (ОПС), поскольку все большее число граждан РФ не сможет претендовать на страховую пенсию по старости», — говорится в докладе.
В документе отмечается, что такое развитие ситуации может усилить социальную напряженность в стране, поскольку у россиян стабильно высокие ожидания относительно обязанности государства предотвращать бедность среди граждан старшего поколения.
Среди других вызовов, с которыми может столкнуться отечественная пенсионная система, — распространенность неформальной занятости, низкий уровень зарплат во многих отраслях. Эти проблемы, по словам авторов, связаны с рынком труда и не могут быть напрямую решены пенсионными реформами.