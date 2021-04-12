Российские инвесторы отказались надеяться на пенсию от государства

Большинство российских инвесторов (58 процентов) отказались от надежды, что в старости будут жить на пенсию. Они инвестируют в фондовый рынок для того, чтобы в будущем получать достойные дивиденды. Об этом говорится в опросе Investing.com (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Так, большая часть опрошенных (59 процентов) уверена, что будущее — за комбинированными пенсиями, которые формируются из разных источников: выплаты от государства и работодателей, а также инвестиции самого человека. Еще 30 процентов считают, что государство должно обеспечивать достойное будущее своих граждан, а 11 процентов думают, что каждому человеку следует заботиться о своей пенсии самостоятельно.

Около 63 процентов уверены, что у людей должен быть выбор: рассчитывать на помощь государства или инвестировать налоговые отчисления самостоятельно. Только семь процентов считают, что дети обязаны обеспечивать родителей в старости, 24 процента с этим не согласны. Большинство (69 процентов) отмечают, что дети должны помогать им по мере своих возможностей.

Около 79 процентов респондентов уверены, что инвестиции позволят им самостоятельно обеспечить пенсию в старости. При этом 30 процентов обозначают сумму от 50 до 100 тысяч рублей как комфортный размер дивидендов в месяц, 29 процентов считают, что доход должен быть выше 100 тысяч рублей, 27 процентов называют сумму в диапазоне 30-50 тысяч рублей, а 14 процентов — от 10 до 30 тысяч рублей.

Говоря о комфортной пенсии, 43 процента хотели бы получать 50-100 тысяч рублей в месяц, 34 процента — более 100 тысяч, 21 процент — от 30 до 50 тысяч, и только два процента согласны на 10-30 тысяч рублей в месяц. Около 58 процентов уверены, что откладывать на пенсию нужно уже с 20 лет.