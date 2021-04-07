Магистры экономических вузов России не смогли пройти тест ЦБ

Правильно ответить на вопросы для тестирования частных инвесторов, подготовленные Центробанком России, смогли только 30 процентов магистров чувашских экономических вузов. Об этом рассказал глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, передает РБК.

По его словам, результат свидетельствует, что тесты не настолько просты, чтобы их мог пройти любой желающий. Вместе с тем он признал, что вскоре процесс будет проще, так как регулятор опубликует эти вопросы, и к ним можно будет готовиться.

Как следует из отчета ЦБ, тесты прошли и участники ежегодного конкурса Московской биржи «Лучший частный инвестор». Как оказалось, чем выше результат, тем больший доход участник получил с 17 сентября по 17 ноября.

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Однако возникли и аномалии. Так, провалившие тест инвесторы (0 или 1 балл при максимуме 6) смогли выйти в плюс на облигациях без рейтинга (считается сложным продуктом), чего не удалось инвесторам с двумя баллами. А в разделе финансовые инструменты инвесторы с баллом четыре получили в два раза меньший доход, чем инвесторы с тремя баллами. На срочном рынке убытки получили все, но безграмотные инвесторы (один балл) потеряли меньше всех.

В итоге регулятор сделал вывод, что следует увеличить количество вопросов с 7 до 11 и определенным образом доработать их. Рассмотрение документа по тестированию назначено на 14 апреля.

Закон с описанием механизма тестирования был принят летом 2020 года. Предполагается, что без прохождения испытания брокер не позволит гражданам использовать сложные инструменты. Правила станут актуальными с 1 октября 2021 года, причем каждый брокер волен дополнять их по своему усмотрению. Успешное прохождение теста не даст статус квалифицированного инвестора и не обязано будет приниматься другим брокером.

Ранее глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил, что начинающим инвесторам не стоит ждать повторения успеха прошлого года и надеяться, что фондовый рынок взлетит с такой же скоростью.