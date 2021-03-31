У россиян отберут льготы для заработка на Apple и Tesla

Российские власти подготовили проект мероприятий для финансирования отечественных инвестиционных проектов с помощью средств граждан. В том числе предполагается отобрать у инвесторов действующие льготы для приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов, пишут «Ведомости».

В настоящее время долгосрочные владельцы ценных бумаг (более трех лет), купившие их после 1 января 2014 года, не платят налог с дохода от продажи акций. Каждый год они могут получать налоговый вычет в размере трех миллионов рублей.

Если предложения правительства утвердят, то льгота перестанет касаться зарубежных компаний, таких как Apple и Tesla — то есть тех, которые позволяли максимально заработать на бирже.

Среди других предложений — повышение к концу 2022 года потолка нынешних инвестиционных счетов (ИИС-1 и ИИС-2) с миллиона до трех миллионов рублей, а также внедрение индивидуальных инвестиционных счетов долгосрочного инвестирования (ИИС-3), где ограничения по сумме уже не будет.

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Как отмечает вице-президент ЦСР Диана Каплинская, к концу года у граждан накопилось около 13,2 триллиона рублей наличных денег. Эти средства не попадают в экономику, и в интересах государства — использовать их в отечественных проектах.

Инвестиционный стратег «Алор брокера» Павел Веревкин заметил, что первое предложение вряд ли послужит дополнительным стимулом, так как средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания составляет менее 100 тысяч рублей, а в рамках доверительного управления — менее 300 тысяч. То есть для среднего инвестора и нынешний максимум заметно больше, чем сумма, которую он готовит доверить фондовому рынку.

Каплинская добавляет, что спрос на инвестиционный счет третьего типа вряд ли станет высоким, потому что большинство россиян не готовы думать на перспективу более десяти лет (предположительный срок ИИС-3). По ее словам, это связно с низким уровнем защиты миноритарных акционеров и неоднозначной правоприменительной практикой.

Веревкин напоминает, что ИИС-3 могла бы стать заменой негосударственного пенсионного обеспечения, особенно в условиях роста недоверия к традиционной пенсионной системе. Однако, как показывает практика, рассчитывать на стабильные правила на рынке в течение десяти лет в России очень сложно.

Ранее в правительстве начали готовить предложения по увеличению числа первичных размещений (IPO) акций на российских биржах. В том числе речь идет о налоговых льготах.

В свою очередь президент страны Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности заявил, что отечественный бизнес может инвестировать в какие угодно страны, но лучше вкладывать в Россию. Иначе, заметил он, возникают «факторы неопределенности».