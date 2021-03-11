Путин распорядился тратить деньги главной российской «кубышки»

Президент России Владимир Путин распорядился начать тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной государственной «кубышки». По его словам, деньги необходимо пускать на финансирование инвестиционных проектов, передает РИА Новости.

На совещании по вопросам инвестиционной активности глава государства указал, что если нынешняя внешнеэкономическая конъюнктура сохранится, в ФНБ каждый месяц будет приходить по 180-200 миллиардов рублей. Ликвидная часть фонда превысила семь процентов ВВП, так что закон позволяет направлять поступления на другие нужды.

Путин поручил правительству подготовить список проектов, в том числе инфраструктурных, чтобы понять, куда можно было бы вложить деньги. Идеи должны быть переданы в течение месяца.

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На 1 марта 2021 года объем ФНБ составил 13,552 триллиона рублей, его ликвидная часть — 8,687 триллиона, то есть 7,5 процента от прогнозируемого ВВП за год.

В ходе этого совещания Путин также объяснил, почему жестко разговаривал с членами правительства на одной из предыдущих встреч. По его словам, возмущение вызвал неконтролируемый рост цен на базовые продукты питания, который министры не смогли вовремя заметить и предотвратить.

Ранее сегодня Счетная палата сообщила, что в 2021 году ФНБ будет не на что пополнять. По данным аудиторов, вместо избытка нефтегазовых доходов, за счет которых увеличивается фонд, образовался их недостаток. Однако в Минфине опровергли эти выводы, заявив о прогнозах по поступлению порядка двух триллионов рублей.

В настоящее время США рассматривают введение новых санкций против России. По данным источников, в Белом доме могут пойти на удар по рублевым гособлигациям за повторное применение химоружия. Как говорится в отчете Центробанка России, американским фондам принадлежат облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму более двух триллионов рублей. Если опасения оправдаются, то этим инвесторам придется продать российские госбумаги. Выкупать их, по всей видимости, придется государству на средства ФНБ или бюджета.