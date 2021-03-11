Источники для пополнения «главной кубышки России» нашлись

Источники для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют «главной кубышкой России», нашлись. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы Минфина.

В министерстве заверили, что при сохранении нынешней цены на нефть и курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят два триллиона рублей. «По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния», — сказали в Минфине.

Материалы по теме Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике? Продолжают заливать Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?

Однако, по мнению Счетной палаты, в 2021 году ФНБ пополняться не будет. Аудиторы подчеркнули, что фонд пополняется за счет дополнительных доходов от экспорта нефти и газа. Вместо избытка нефтегазовых доходов образовался их недостаток, так что источники пополнения «кубышки» оказались исчерпаны.

«Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году», — отметили в Счетной палате. Сейчас совокупный объем ФНБ в рублевом эквиваленте составляет почти 13,5 триллиона рублей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сказал, что при цене нефти в 60 долларов за баррель ФНБ получит порядка 2,5 триллиона рублей. По словам Новака, в настоящее время отмечается рост цен на нефть.