Путин намекнул бизнесу на важность инвестиций в Россию

Президент России Владимир Путин заявил о праве отечественного бизнеса инвестировать в какие угодно страны, но намекнул, что лучше все же вкладывать деньги «в дом». На совещании о мерах по повышению инвестиционной активности он подчеркнул, что так будет спокойнее и надежнее, передает ТАСС.

По словам главы государства, работать приходится «в условиях большого количества факторов неопределенности», поэтому в России средствам будет лучше. Инвестиции Путин видит альтернативой выплате дивидендов или уводу денег в «тихие гавани», которые могут потерять такой статус.

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При этом президент отметил важность создания в России стабильных и надежных условий для капиталовложений, чтобы инструменты поддержки инвестиций работали эффективно.

Он поручил правительству использовать прозвучавшие в ходе совещания идеи бизнес-сообщества, но не менять ничего кардинально. Путин подчеркнул, что надо стимулировать компании направлять полученную прибыль в российские инвестпроекты, чтобы у предпринимателей не было мысли вкладываться куда-то еще.

Одновременно президент не увидел ничего страшного в том, чтобы государство ограничивало прибыли бизнеса с помощью искусственного ограничения цен. По его мнению, предприниматели смогут обойтись без сверхприбылей, «здесь ничего страшного нет». Путин заметил, что абсолютным приоритетом остается «польза для граждан России».

В ходе того же совещания Путин распорядился начать тратить на инвестиции деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ), поскольку он уже превысил требуемые по закону семь процентов ВВП.