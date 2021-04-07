Второй регион внес в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Адыгея внесла в Госдуму законопроект о возврате к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту говорится, что отмена индексации в январе 2016 года негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела «к существенному снижению покупательной способности граждан». Кроме того, в республике резко сократилось число работающих пенсионеров. «Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение "серой зарплаты"», — утверждается в записке.

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Авторы инициативы добавили, что многие пенсионеры работают нелегально — без оформления документов или по чужим документам, или на половину ставки, — чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Это в свою очередь приводит к снижению поступления страховых взносов, поясняется в записке.

«Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом», — подчеркнули авторы законопроекта.

Адыгея стала вторым российским субъектом, внесшим в Госдуму законопроект о возврате к индексации пенсий для работающих пенсионеров. 6 апреля это сделал Севастополь. По оценкам местных властей, реализация законопроекта обойдется Пенсионному фонду в 400 миллиардов рублей.

Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что для возвращения индексации необходимо найти на это деньги. Глава государства отметил, что власти думают, как решить вопрос.