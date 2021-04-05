В Кремле рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам

Никаких решений об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принималось, рассказали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, соответствующие предложения уже сформулированы, передает «Интерфакс».

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«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, то правительство активно занималось этой темой, есть разные соображения, кабинет министров их направлял на имя президента», — сказал он, подчеркнув, что никаких решений на этот счет на настоящий момент не принималось.

Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда. В декабре 2020 года Путин заявил, что для возвращения индексации необходимо найти на это деньги. Глава государства отметил, что власти думают, как решить вопрос.

В марте 2021 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о подготовке предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Тогда он говорил, что предложения направлены в администрацию президента. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, говорила, что деньги на индексацию выплат работающим пенсионерам удастся найти в следующем бюджетном цикле.