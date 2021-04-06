В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

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Как отмечается в пояснительной записке, отмена индексации в 2016 году «крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан». По оценкам авторов инициативы, реализация законопроекта обойдется Пенсионному фонду в 400 миллиардов рублей.

В январе депутаты фракции «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму схожий законопроект. Также за возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам выступали депутаты ЛДПР и сенатор Василий Иконников. В марте Госдума отклонила все три законопроекта об индексации.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких решений об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принималось. В марте этого года министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о подготовке предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Тогда он говорил, что предложения направлены в администрацию президента.