Россиянам напомнили о возможности уйти на пенсию досрочно

В московском отделении Пенсионного фонда России (ПФР) напомнили, что некоторые россияне имеют возможность досрочно уйти на пенсию с нынешнего года. Об этом пишет «Российская газета».

Так, с этого года впервые могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию матери четверых детей, рожденные в 1965 году. «Женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет», — пишет издание.

В ПФР также заявили, что с 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.

При этом россиянки, имеющие пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. Мать троих детей может пойти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех детей — в 56 лет.

Также предусмотрена досрочная пенсия россиянам с трудовым стажем 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Жители Крайнего Севера могут досрочно уйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований, если их минимальный стаж составляет 15 лет.

Кроме того, в семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста 8 лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше срока, а также на досрочную пенсию имеют право претендовать опекуны инвалидов с детства.

Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия» собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин, заявил глава фракции партии Сергей Миронов. В продвижении инициативы он обвинил депутатов «Единой России», которым удалось «протащить эту антинародную реформу», не приняв во внимание мнение экспертов и протесты.