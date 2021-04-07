Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян

Центробанк концептуально поддержал идею введения налогового вычета для россиян, которые самостоятельно копят деньги себе на пенсию в негосударственных пенсионных фондах (НФП). В ЦБ считают, что это стимулирует население к формированию долгосрочных сбережений. Об этом в среду, 7 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на письмо зампреда регулятора Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).

Как считают в Центробанке, инициатива поспособствует «выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений». В этой связи она может быть концептуально поддержана, отметили в регуляторе. В случае одобрения этой идеи россияне смогут ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей из вносов в рамках программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

В пресс-службе Центробанка добавили, что данный вопрос обсуждается с участниками рынка и заинтересованными государственными органами. По итогам этих дискуссий будут сформулированы конкретные предложения.

Ранее две саморегулируемые пенсионные организации — АНПФ и НАПФ — предлагали ввести в России отдельный налоговый вычет для того, чтобы стимулировать граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию. Отмечается, что лимит для исчисления размера льготы должен быть увеличен до 400 тысяч рублей. В таком случае граждане смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов на будущую пенсию.