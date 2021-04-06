Некоторых россиян предложили наделить правом на досрочную пенсию

Российских медработников могут наделить правом досрочно выходить на пенсию по старости. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, передает РИА Новости.

Инициатором законопроекта выступил депутат от ЛДПР Евгений Марков. Документ предусматривает внесение коррективов в закон «О страховых пенсиях».

В частности, предлагается закрепить право на досрочное назначение пенсии по старости людям, «осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях».

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Как отмечается в пояснительной записке, отмена индексации в 2016 году «крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан». По оценкам авторов инициативы, реализация законопроекта обойдется Пенсионному фонду в 400 миллиардов рублей.