Российские банки приготовились повысить ставки по вкладам

Российские банки готовятся повышать ставки по рублевым вкладам на фоне изменения политики Центробанка. Об этом пишет издание VTimes.

В пятницу, 12 февраля, ЦБ в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых из-за ускорившейся инфляции и усилившихся инфляционных рисков. По итогам заседания совета директоров Банка России его глава Эльвира Набиуллина сообщила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики, по мнению регулятора, исчерпан. По оценке аналитиков, вероятность снижения ставки в 2021 году мала. Часть банкиров полагают, что ставки по вкладам останутся на текущем уровне довольно долго. Например, такое мнение высказали в «МТС банке» и «Абсолют банке». По мнению других, кредитным учреждениям придется понемногу повышать ставки по депозитам. Основной причиной может стать прогнозируемый ЦБ рост кредитования, отметил гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

К концу 2020 года доля средств физических лиц в пассивах банков достигла минимального значения за последние два года. «Но при росте кредитования депозиты населения становятся банкам нужны, чтобы фондировать растущий портфель», — пояснил Самиев. То есть, чтобы просто сохранить имеющиеся пассивы населения, банкам нужно стимулировать россиян пролонгировать депозиты. Сделать это можно с помощью повышения ставок. По мнению Самиева, крупнейшие российские банки вскоре начнут двигаться в этом направлении. Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов отметил, что банкам нужно уравновесить активы и пассивы, в том числе за счет повышения ставки. Однако он не ждет значительной корректировки. По его прогнозу, она не превысит 0,5 процентного пункта.

Перспективу повышения ставок не исключили в Сбербанке. ВТБ в 2021 году не менял ставок по вкладам, но продлил срок действия зимних промовкладов с повышенными ставками. Аналогичным образом поступили Газпромбанк и «Открытие». Некоторые кредитные учреждения уже повысили доходность депозитов. Так, в феврале банк «Восточный» поднял ставку флагманских вкладов «Восточный» и «Сберкнижка» на 0,5 процентного пункта на 3, 6, 12 и 24 месяца. Максимальная ставка составила 5,22 процента. «ОТП банк» поднял ставку по депозиту «Проценты сразу» с 4,2 до 4,4-4,6 процента. До этого ставки по отдельным вкладам повысили Россельхозбанк и «Абсолют банк». На текущей неделе их примеру последовали «Юникредит», АТБ и Росбанк.