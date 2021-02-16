Финансист назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты

Чтобы жить на проценты с вклада, на банковском счету должно лежать не менее 26 миллионов рублей. Такую сумму, при условии, что для жизни семьи из четырех человек нужно порядка 100 тысяч рублей, назвал в беседе с агентством «Прайм» управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

Такая цифра, по словам эксперта, обусловлена снижением ключевой ставки Центробанка до рекордных 4,25 процента. Средняя доходность по вкладу на 2021 год составила 4,5 процента.

При этом в Москве требуемая для жизни семьи сумма в 150-200 тысяч рублей возможна при условии, что на вкладе лежит 45-50 миллионов рублей, подсчитал Ревенко.

В качестве альтернативы вкладам специалист назвал покупку ценных бумаг или недвижимости. Однако в обоих случаях нужно владеть финансовой грамотностью, чтобы тщательно изучить рынок и возможные риски от сделок.

Ранее ЦБ отказался снижать ставку, оставив ее на уровне в 4,25 процента. Регулятор обосновал это решение тем, что восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. Одновременно отсутствуют условия для повышения ставки, поскольку с декабрьского заседания ЦБ снизились риски роста цен и инфляционные ожидания населения.