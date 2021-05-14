Ценам на электронику спрогнозировали неизбежный рост

Электроника и автомобили неизбежно будут расти в цене еще минимум два года. С таким заявлением выступил глава компании-лидера по производству программного обеспечения International Business Machines (IBM) Джим Уайтхерст, пишет «Би-би-си».
По словам президента IBM, прийти к прежним темпам производства и сдержать повышение цен на продукцию отраслей автомобилестроения, электронной и бытовой техники получится не ранее 2023 года. Инфляцию подогревает нехватка полупроводниковых чипов, которую спровоцировал гиперспрос на электронику в пандемию, и он все еще сохраняется из-за продления локдауна в некоторых странах.
Представитель IBM предложил производителям искать альтернативные способы сокращения дефицита чипов.
«Нам нужно рассмотреть возможность повторного использования и продления срока службы некоторых вычислительных технологий. Необходимы инвестиции в них, чтобы пользователи могли получать как можно больше ресурсов онлайн, а не с устройств. Пройдет не менее двух лет, прежде чем мы получим достаточно дополнительных мощностей в сети», — сказал Уайтхерст.
По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности США, порядка 75 процентов мировых производственных мощностей чипов сосредоточены в Восточной Азии. Крупные производители чипов в США, а также компании, использующие микросхемы в своей технике добиваются от правительства дотаций в размере 50 миллиардов долларов на расширение выпуска полупроводников внутри страны. Европа также стремится к развитию местного производства микросхем.
Консалтинговая компания AlixPartners 13 мая заявила, что кризис чипов снизит производство автомобилей в этом году на 3,9 миллиона. Потенциальные потери оценивают в 110 миллиардов долларов в 2021 году.