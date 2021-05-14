Автогиганту пришлось отказаться от машин из-за нехватки чипов

Японскому автогиганту Nissan пришлось отказаться от своих планов и пойти на сокращение производства машин из-за мирового дефицита чипов. Как сообщает CNBC, в этом году компания выпустит на 500 тысяч машин меньше.

Генеральный директор Nissan Макото Учида сказал, что компания предпримет шаги, чтобы попытаться вернуть производство в прежнее русло. Но он не стал делать прогнозов о том, когда это может произойти. В современных автомобилях чипы используются практически во всем: от систем управления двигателем, до систем помощи водителям.

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Аналогичные меры могут принять и конкуренты Nissan. Например, Ford, Volkswagen и Stellantis также предупредили, что их производственные линии могут оказаться под ударом в результате кризиса полупроводников. А британский Jaguar Land Rover заявил в прошлом месяце, что прекращает производство автомобилей на «ограниченный период» на своих заводах в Касл Бромвич и Хейлвуд в Англии из-за нехватки чипов.

Как предполагали эксперты IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство примерно миллиона автомобилей по всему миру, а спрос автопрома на чипы будет полностью удовлетворен не раньше второго полугодия 2021-го. В консалтинговой компании считают, что дефицит может продлиться и до 2023 года.

Под угрозой оказался и российский автопром. Хоть заводы и возобновили работу, производство микрочипов после восстановления промышленности не соответствует спросу, поскольку на создание одного полупроводника уходит до полугода. Причем автопром — не приоритетный заказчик, в первую очередь новые полупроводники поступают производителям смартфонов, игровых консолей и другой бытовой электроники.